Vier WK-duels bezoeken in 11 uur: Mikos Gouka racete van Duke via Lewandowski en Mbappé naar Messi

Column Sjoerd Mossou | De knuffel van Louis van Gaal en Papa Mahmoud Gueye beantwoord­de aan een behoefte die we allemaal voelen

Columnist Sjoerd Mossou ziet met verwondering hoe zijn collega's van over de hele wereld te werk gaan dit WK in Qatar. ,,Na elke internationale persconferentie spoeden ze zich als de bliksem richting de trainer of de speler, smekend om een selfie.’’

25 november