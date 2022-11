Vincent Janssen ziet droom uitkomen: ‘Alsof je op basisschool zit en laatste dagen naar vakantie toewerkt’

,,Je weet wat er aan zit te komen”, vertelt Janssen zaterdag in hotel The St. Regis Doha. ,,Het is alsof je op de basisschool zit en de laatste dagen naar een vakantie toewerkt. Als het WK gaat beginnen, kunnen we echt gaan genieten.”

Janssen speelde van maart 2016 tot oktober 2017 twintig interlands. Het was niet de prettigste periode om speler van het Nederlands elftal te zijn. Oranje liep zowel het EK van 2016 als het WK van 2018 mis. ,,Het contrast is wel groot, ja. In die tijd was er best wel veel negativiteit rond het elftal. Nu is er veel positiviteit in de selectie en het team. We weten wat we willen bereiken met z’n allen. Dat daar druk bij komt kijken is voor ons niet belangrijk.”



Dat Janssen in het voorjaar als speler van de Mexicaanse club Monterrey weer een uitnodiging voor Oranje kreeg, had de aanvaller grotendeels te danken aan assistent-trainer Blind. Blind, bondscoach tijdens het grootste gedeelte van Janssens vorige interlandperiode, tipte Van Gaal. Van Gaal gaf als onderbouwing dat hij een type spits als Janssen in zijn selectie miste.

Om nog meer in beeld te komen en kans te houden op een plek in de WK-selectie, maakte Janssen afgelopen zomer de overstap naar Royal Antwerp FC, met oud-international Mark van Bommel als trainer. Die stap pakte goed uit. Janssen scoorde in zeventien competitiewedstrijden negen keer en wist Van Gaal te overtuigen. Aanvallers als Donyell Malen, Brian Brobbey en Arnaut Danjuma haalden de WK-selectie niet.



Janssen ziet zijn jongensdroom zo alsnog uitkomen. ,,Ik heb de WK’s van 2010 en 2014 nog goed in mijn hoofd zitten”, zegt de 28-jarige oud-speler van AZ. ,,Ooit meedoen aan een WK was meer een droom dan dat het in mijn bereik lag. In 2014 speelde ik nog bij Almere City.”

Volledig scherm Vincent Janssen bij de aankomst in Qatar. © REUTERS

Robben en Van Persie zijn uit die tijd de grote WK-sterren voor Janssen. De twee aanvallers waren in 2010, samen met onder anderen Van Bommel, dicht bij de wereldtitel. Van Gaal wil nu met de huidige groep kampioen worden. Janssen: ,,Het leeft gewoon, bij iedereen, bij elke speler. Het is zoiets moois wat we mee gaan maken. Voor mij wordt het de eerste keer, sommige jongens hebben het al eerder meegemaakt. We hebben vijf weken om iets neer te zetten.”

Basis tegen Senegal?

Janssen is er klaar voor om Memphis Depay maandag tijdens de eerste wedstrijd van Oranje, tegen Senegal, te vervangen. De spits weet nog niet officieel of hij gaat starten, maar afgaande op de woorden van Van Gaal wijst alles daar op. Janssen krijgt, als hij speelt, vanaf de tribune veel steun van familie en vrienden. ,,Mijn vrouw, moeder, vader, broertje, beste vriend, zus en haar man met vier kinderen: ze komen allemaal deze kant op. Dat zijn aardig wat mensen, ja. Mijn zus en haar kinderen gaan daarna weer naar huis, want de kinderen moeten weer naar school.”



Bij Senegal staat de sterke Kalidou Koulibaly van Chelsea in de verdediging. Het maakt Janssen niet zoveel uit tegenover wie hij komt te staan, zegt hij. ,,Ik heb de laatste tijd wel vaker tegenover goede verdedigers gestaan. Dat hoort erbij, zeker op een WK met de beste spelers van de wereld.”

Volledig scherm Vincent Janssen tijdens een training van Oranje. © Pro Shots / Stefan Koops

