Voor échte Oranjekoorts moet je in Indonesië zijn: ‘Wij zijn familie, we blijven verbonden’

Servië in de ban van vermeende affaire sterspeler Dusan Vlahovic en vrouw ploegge­noot: ‘Absurd’

In aanloop naar hun alles-of-nietswedstrijd tegen Zwitserland is Servië in de ban van roddel en achterklap. Juventus-spits Dusan Vlahovic zou volgens de geruchten iets hebben met de vrouw van tweede doelman Pedrag Rajkovic. ,,Absurde verhalen”, zo klinkt het bij de hoofdrolspelers zelf.

1 december