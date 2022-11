Waarom Feyenoord-spits Santiago Giménez toch nog stiekem mag hopen op WK-deelname

De Franse bondscoach Didier Deschamps kreeg vanochtend slecht nieuws uit de ziekenboeg: Bundesliga-topscorer Christopher Nkunku had een blessure opgelopen tijdens de training en is daardoor niet meer inzetbaar tijdens het komende WK. Toch begint de regerend wereldkampioen over een week met een 26-koppige selectie aan het toernooi in Qatar, nadat Randal Kolo Muani werd ingevlogen.