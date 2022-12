Waarom zou je als Nederlandse Marokkaan nog voor Oranje kiezen? ‘Als bond met je in gesprek gaat, ben je verkocht’

Oranje dag na pijnlijke uitschake­ling op WK geland op mistig Schiphol

Een dag na de pijnlijke uitschakeling op het WK is Oranje weer terug in Nederland. De selectie landde om 18.19 uur op een mistig Schiphol. Gisteravond ging Nederland in de kwartfinale na penalty’s onderuit tegen Argentinië.

10 december