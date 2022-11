Wen er maar aan: ook duels Oranje zullen dit WK een minuut of tien langer duren

Steven Berghuis is trots op volwassen­heid bij Oranje: ‘We kunnen dus zakelijk winnen’

Steven Berghuis hoopt op 19 december, de dag dat hij 31 jaar wordt, in het vliegtuig naar huis te zitten met de wereldbeker. De dag na de finale is nog ver weg, maar de eerste stap is gezet. En nu volgt Ecuador. ,,Een goed team, dat zag je wel.’’

22 november