Wie zou jij opstellen als jij de bondscoach van Oranje was? Stel hier je eigen elftal samen

Het kunstje van Louis van Gaal | ‘Hij heeft het net zo aangepakt als voor het WK 2014'

In 2014 pakte Louis van Gaal met Oranje brons op het WK in Brazilië. Is in Qatar wederom succes mogelijk? Spelers uit de selectie van destijds vertellen over de bondscoach. Vandaag: Bruno Martins Indi, verdediger van AZ die door een blessure nu niet van de partij is in Qatar.

18 november