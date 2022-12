Willem van Hanegem: ‘Ronald Koeman moet straks vooral níet zeggen dat Oranje het EK gaat winnen’

De wereldti­tel als ultieme bekroning op een unieke carrière lonkt meer dan ooit voor Lionel Messi

De overmacht was er eentje zonder komma’s deze keer. Lionel Messi kan komende zondag definitief de erfenis van Diego Maradona volbrengen in het Lusail-stadion van Doha, na een 3-0 overwinning in de halve finale tegen Kroatië. Verslag van wéér een memorabele Messi-avond.

13 december