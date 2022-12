WK Voetbalpodcast | ‘Er is te veel kermis gecreëerd rondom strafschoppen bij Oranje’

Marokko stunt weer op het WK en staat in de halve finale. Frankrijk is daarin de tegenstander. De AD WK Voetbalpodcast gaat over het succes van Marokko, de ‘last dance’ van Ronaldo, de kermis rondom strafschoppen bij Oranje en de lessen voor Ronald Koeman. Etienne Verhoeff bespreekt het met Maarten Wijffels en Mikos Gouka.

Marokko in de halve finale. Wie dat van tevoren had voorspeld was voor gek verklaard. ,,Ik denk alleen niet dat Marokko wereldkampioen wordt”, vertelt Gouka die bij de kwartfinale in het stadion zat. ,,Het kan natuurlijk. Maar ze hebben tegen Spanje en Portugal zoveel gegeven. En ze moeten tegen Frankrijk. Dan moet Marokko eigenlijk fris zijn en die Fransen gaan toch niet dezelfde fout maken als de andere grote landen?”

In de podcast komen Wijffels en Gouka ook terug op de uitschakeling van Oranje en het opmerkelijk gedrag van Lionel Messi. Wijffels: ,,Van Gaal heeft die Argentijnen gemotiveerd met zijn persconferenties zonder dat we het doorhadden. Ik snap nu waarom die bondscoach van Argentinië niets zei op zijn persconferentie. Alles wordt uitvergroot in de media daar. Straks gaat de KNVB hetzelfde doen en beleid maken dat de bondscoach niets meer zegt.”

En het gaat natuurlijk over de mislukte strafschoppenserie. Ondanks het vele werk dat daarin had gezeten bij Oranje. ,,Er is een soort kermis gecreëerd rondom die strafschoppen. Specialisten erbij, testen voor keepers, getraind op de trainingen. Je maakt jezelf dan wel een beetje belachelijk als Noppert op de stip staat met een actie die Van Breukelen al in 1988 deed. Je verwacht na al die verhalen dat Oranje iets had gevonden dat anders was", aldus Mikos Gouka.

Beluister de AD WK Voetbalpodcast via AD.nl, de AD App of jouw favoriete podcastplatform.

