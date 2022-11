WK Voetbalpodcast | ‘Ik denk dat Davy Klaassen gaat spelen tegen Ecuador’

Frankrijk heeft na moeizame start geen kind aan Australië, Olivier Giroud nu Frans topscorer aller tijden

Even leek Frankrijk zich vanavond te gaan verslikken in Australië. Maar al snel stelde de regerend wereldkampioen orde op zaken. Met de 4-1 overwinning is alvast een forse stap gezet naar de knock-out-fase.

22 november