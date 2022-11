WK Voetbalpodcast | ‘Louis van Gaal heeft de Oranjepuzzel nog niet gelegd’

Het Nederlands Elftal speelde met 1-1 gelijk tegen Ecuador. Uit de statistieken bleek dat Nederland slechts twee keer op doel had geschoten. ,,Van Gaal was in de persconferentie wel kritisch. Dat het spel van Oranje echt beter moet. En hij wist ook niet of dat ging lukken dit toernooi. Al voegde hij eraan toe dat het zou kunnen, omdat hij opties heeft”, vertelt Maarten Wijffels.

Sjoerd Mossou wil niet lang te blijven hangen in het chagrijn. ,,Het is pas de groepsfase waarin we zitten. En dit is toernooivoetbal. In 2006 vloog Oranje door de groep heen, maar werd het vervolgens in de achtste finales uitgeschakeld. In 2010 was het in de poule tegen Denemarken, Kameroen en Japan moeizaam en vervolgens haal je de finale. In 2014 was Spanje goed, maar Australië daarna was een hele slechte groepswedstrijd.”