WK Voetbalpodcast | ‘Zakelijk en zonder te sprankelen, er moet nog veel beter bij Oranje’

Oranje is het WK in Qatar gestart met 2-0 overwinning op Senegal. Cody Gakpo en Davy Klaassen scoorde voor Oranje, maar debutant Andries Noppert was de man die show stal. Over de eerste wedstrijd, de aanvoerdersband, veel minuten blessuretijd en meer praat Etienne Verhoeff met Maarten Wijffels en Sjoerd Mossou.

,,Een efficiënte overwinning, dat was het’’, begint Wijffels zijn analyse. ,,Senegal met Sadio Mané is al een ploeg dat zich op eigen helft terugtrekt. Zonder Mané is het dat nog meer. Dan moeten die kansen van De Jong en Bergwijn in de eerste minuten erin. Zo niet dan ga je er tegenaan hikken. Ik vergelijk het in de krant met de openingswedstrijd in 2010 tegen Denemarken. Toen won Oranje ook met 2-0. Zakelijk en zonder te sprankelen.’

De grote verrassing en nieuwe nationaal knuffelicoon van Nederland is Andries Noppert. Hij maakte zijn (foutloze) debuut in Oranje op het WK. Mossou: ,,Je voelt mee met Noppert. Hij is wel nuchter, maar ook mens. In de warming up maakte hij een wispelturige indruk. Hij was op zoek naar het juiste gevoel. Liet een balletjes los, ging vroeg naar binnen. Maar hij heeft prima gedaan.’’

En dan was er nog de OneLove aanvoerdersband. Daar zou Virgil van Dijk mee gaan spelen, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. ,,We weten hoe de FIFA staat in deze strijd met Europa. Je kon al weten dat de FIFA niet blij was met die OneLove aanvoerdersband. Maar die zeven bonden waren niet voorbereid op een gele kaart-scenario. Ze werden erdoor overvallen. Ze staan nu voor joker dat ze het niet hebben geregeld. Ook voor de spelers.’’

