Zaakwaarnemer Paul Pogba neemt laatste hoop weg en bevestigt: streep door WK voetbal

Het WK in Qatar komt met rasse schreden dichterbij. Voor het zover is, volgt er eerst nog een bomvol schema in clubverband. Veel wedstrijden betekent ook veel kans op blessures. Voor flink wat spelers is het WK (mogelijk) al voorbij voordat het is begonnen. Bekijk hier door welke spelers een streep is gezet of een vraagteken zijn.