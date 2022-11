Zo laat komt Oranje zaterdag tegen Amerika in actie in de achtste finales van het WK

Iran naar huis Oranje stuit in achtste finales WK op het Amerika van oud-Aja­cied Sergiño Dest

Oranje wacht in de achtste finales van het WK zaterdag (16.00 uur) een clash met de Verenigde Staten. De Amerikanen zijn na een slopend gevecht tweede geworden in poule B in Qatar. Ze stappen de knock-outfase wel vol vertrouwen in, na een historische en heroïsche zege op aartsvijand Iran: 1-0.

22:20