Amerikaanse superster Alex Morgan worstelt met plek achter Oranje: ‘Lastig om tweede te zijn’

Verenigde Staten heeft zich met moeite geplaatst voor de achtste finales van het WK vrouwenvoetbal. De regerend wereldkampioen kwam in het laatste groepsduel tegen Portugal niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel en eindigde daarmee achter de Oranje Leeuwinnen, die overtuigend wonnen van Vietnam , als tweede in Groep E. Dat viel niet goed bij de routiniers.

,,Het is lastig om tweede te zijn, we wilden als eerste door gaan", zei een teleurgestelde Alex Morgan achteraf. Ook bondscoach Vlatko Andonovski was niet tevreden. ,,We weten dat het niet goed genoeg is, we zijn niet blij met ons optreden", aldus de geboren Macedoniër.

In de eerste helft beet Portugal brutaal van zich af en lieten de Portugese vrouwen zich veel zien op de helft van de Amerikanen, maar echt gevaarlijk werd het niet. De grootste kans van de eerste helft was voor Lynn Williams. Na een goede actie op de achterlijn van Morgan belandde de bal voor de voeten van de Amerikaanse aanvaller. Zij schoot van dichtbij over.



,,De bal ging er maar gewoon niet in", voegde Morgan toe. ,,We hadden zoveel hoekschoppen, zoveel mogelijkheden, zoveel voorzetten. Het was gewoon pech.”

Volledig scherm Ana Capeta raakt de paal namens Portugal © AFP

Na de rust kwamen de Amerikaanse vrouwen, ongetwijfeld met de Oranje Leeuwinnen die op dat moment al vijf keer hadden gescoord in het achterhoofd, iets beter voor de dag. Toch hielden de Portugezen vrij simpel stand. De 38-jarige Megan Rapinoe werd een half uur voor tijd ingebracht om een doorbraak te forceren, maar dat mocht niet baten.



In de blessuretijd was Portugal nog dichtbij een stunt, maar het schot van Ana Capeta spatte via een Amerikaans blok uiteen op de paal. Door het gelijkspel zijn de Portugezen uitgeschakeld.

,,Natuurlijk willen we geweldig spelen en veel goals maken, maar we deden dat niet”, zei Rapinoe, die de slotfase als ‘stressvol’ beschreef. ,,We weten dat we beter kunnen, maar uiteindelijk zijn we door naar de volgende ronde.



De Amerikaanse vrouwen treffen zondag in de achtste finales de winnaar van Groep G. Zweden gaat op dit moment ruim aan kop in die groep en speelt woensdag de laatste poulewedstrijd tegen Argentinië.

bekijk belangrijke updates Afgelopen! Verenigde Staten komt niet verder dan een gelijkspel tegen Portugal en mag de paal bedanken. De regerend wereldkampioen eindigt als tweede in Groep E, achter de Oranje Leeuwinnen. Einde tweede helft Alex Morgan wordt vervangen door Alyssa Thompson Crystal Dunn wordt vervangen door Kelley O'Hara Bal op de paal voor Portugal! Mega kans voor Portugal, maar de bal belandt via een Amerikaanse verdediger op de paal! Ana Capeta was heel dicht bij een stunt! Diana Silva wordt vervangen door Ana Capeta Catarina Amado wordt vervangen door Joana Marchão Gele kaart voor Catarina Amado Lynn Williams wordt vervangen door Trinity Rodman Lindsey Horan wordt vervangen door Emily Sonnett Kansje voor Portugal uit een vrije trap, maar keepster Alyssa Naeher raapt de bal, na wat paniek achterin bij Verenigde Staten, op. De laatste tien minuten zijn ingegaan! Andreia Norton wordt vervangen door Telma Encarnação Gele kaart voor Naomi Girma De Portugezen zijn vastberaden en geven de Amerikaanse sterren geen duimbreed toe. Megan Rapinoe wordt flink vastgehouden en Alex Morgan krijgt een stevige tik op haar voet. De Portugezen hebben aan een doelpunt genoeg om de regerend wereldkampioen uit het toernooi te knikkeren en gaan dat zeker proberen te bewerkstelligen in het laatste kwartier. Gele kaart voor Diana Gomes Kika Nazareth wordt vervangen door Andreia Jacinto Sophia Smith wordt vervangen door Megan Rapinoe De Amerikanen brengen de 38-jarige Rapinoe binnen de lijnen. Kan zij een doorbraak voor Verenigde Staten forceren? Gele kaart voor Carole Costa Gele kaart voor Sophia Smith Geen wissels bij Verenigde Staten, dat nu weet dat de Oranje Leeuwinnen op ruime voorsprong staan tegen Vietnam. Gaan de Amerikanen zich nog laten zien of krijgen we een stunt van de Portugezen?

