Complimenten voor ‘enorm talent’ Daphne van Domselaar: ‘Ze laat zien dat we uitstekende keeper hebben’

Als prominent gezicht van het NOS-gilde der analytici is Leonne Stentler (37) dinsdag weer van de partij, als de Leeuwinnen hun derde poulewedstrijd spelen op het WK. Het is inmiddels een vanzelfsprekendheid, ook in de eredivisie. Maar wie is Leonne Stentler eigenlijk? Portret van een slimme duizendpoot zonder profileringsdrang. ,,Ze is een van de besten. Dat is uiteindelijk het verhaal.”