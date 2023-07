De vogelvlucht van het vrouwenvoetbal: ‘Niet meer weggestopt op het achterste pollenveld’

Sherida Spitse trots op fraaie statistiek, Lieke Martens kan in rijtje met Robin van Persie en Arjen Robben komen

Sherida Spitse speelde, net als Lieke Martens en Daniëlle van de Donk, vooralsnog alle voorgaande WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwinnen. Morgen in Dunedin, tegen Portugal (09.30 uur), wacht WK-wedstrijd nummer twaalf. ,,Dat maakt me zeker wel trots. Als ik vakantie heb, denk ik daar weleens over na en denk ik toch: ‘Dat heb ik maar mooi gedaan’.”, zei de captain daarover. Een overzicht van meer fraaie statistieken rondom Nederland - Portugal.