Dubbele cijfers op het WK vrouwenvoetbal? ‘Niet arrogant worden, dit is een heel andere wereld geworden’

Oranje Leeuwinnen oefenen tegen Duitsland en Polen in aanloop naar WK

De voetbalsters van Oranje spelen volgende maand oefenwedstrijden tegen Duitsland en Polen. Op vrijdag 7 april wordt er het stadion van Fortuna Sittard gevoetbald tegen Duitsland. Vier dagen later is Polen de tegenstander op Het Kasteel in Rotterdam. Beide oefeninterlands beginnen om 20.00 uur.