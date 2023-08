‘Gefrustreerde’ selectie Nigeria klaar met bond: ‘Hoog tijd dat ze bonussen krijgen’

Zuid-Afri­ka draait het helemaal om en is komende tegenstan­der Oranje Leeuwinnen op WK

Om de kwartfinale van het WK te bereiken, moeten de Oranje Leeuwinnen zaterdagnacht (4.00 uur Nederlandse tijd) zien af te rekenen met Zuid-Afrika. Dat is de uitkomst van de ontknoping van groep G die vanmorgen viel. Zuid-Afrika won in blessuretijd van Italië (3-2), genoeg om over dat land te wippen in de poule én de eerste WK-wedstrijd ooit te winnen. Lees hier meer.