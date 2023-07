Jamaica stunt tegen Frankrijk met gelijkspel, Italië en Argentinië openen vijfde dag van WK

Op dag vijf van het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland staan er drie wedstrijden op het programma. Om 08.00 uur Nederlandse tijd treffen Italië en Argentinië elkaar in Eden Park Auckland.



Daarna neemt tweevoudig wereldkampioen Duitsland (in 2003 en 2007) het in Melbourne op tegen WK-debutant Marokko (10.30 uur), met Brazilië - Panama (13.00 uur) als afsluiter van de dag.