Leeuwinnen halen uit voor recordaantal fans in uitzwaaiwedstrijd

,,We zijn op de goede weg", sprak een trots Wiegman na afloop voor de camera's van Veronica.



,,We maken ook eindelijk een goal uit een spelhervatting (de 1-0, red.). Daar hebben we echt veel op getraind. Maar sommige dingen moet ook echt beter, zoals de opbouw.”



Martens sloot zich daar bij aan: ,,Ik ben hartstikke trots, maar we hebben het ook echt wel lastig gehad. We wisten dat ze er op gingen klappen en daar hadden we best moeite mee, maar we hebben ons goed herpakt", sprak de sterspeelster van Barcelona.



Hoewel Australië er een fysieke strijd van maakte, vond Wiegman dat niet per se heel erg.



,,Dat is wat we verwachtten en ook op het WK van Nieuw-Zeeland kunnen verwachten. Kika is nu naar het ziekenhuis, ik hoop dat het meevalt. Daniëlle (van de Donk, red.) is een beetje beurs en Merel (van Dongen, red.) heeft een verbandje. De rest is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen.”