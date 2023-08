Lieke Martens met fraaie mijlpaal bij Oranje Leeuwinnen naast Robin van Persie en Arjen Robben

Dominique Janssen

Ook voor verdediger Dominique Janssen is het duel met Vietnam een bijzondere. Het is haar honderdste interland. De 28-jarige speelster van VfL Wolfsburg is, negen jaar na haar debuut, de zesde speelstervan de WK-ploeg van Oranje die deze grens passeert. Janssen scoorde in haar eerdere 99 wedstrijden zes keer. Janssen is sinds het vorige WK, vier jaar geleden in Frankrijk, basisspeelster in Oranje. De centrale verdediger was er ook op het wereldkampioenschap van 2015 al bij en werd in 2017 Europees kampioen.