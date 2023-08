Lineth Beerensteyn sneert naar ‘praatjesmakers’ van Verenigde Staten: ‘Wat ik dacht? Doei Amerika!’

Esmee Brugts begint later aan training Oranje

Op de laatste training van de Oranje Leeuwinnen voor de kwartfinale tegen Spanje was Merel van Dongen nog niet van de partij. De verdediger liep maandag bij de uitlooptraining een blessure op, maar is wel bij de groep gebleven omdat er nog goede hoop is dat ze dit WK in actie kan komen, mits Nederland verder komt in het toernooi. Esmee Brugts begon wat later aan de training. De reden daarvoor is niet bekend, maar een woordvoerder van de KNVB laat weten dat het niet om fysieke klachten gaat.