LIVE WK vrouwenvoetbal | Engeland op voorsprong na prachtgoal van Toone

35' GOAL! 0-1 Engeland!

Een fantastische pegel van Ella Toone verdwijnt in de rechterbovenhoek. De ploeg van Sarina Wiegman leidt in Sydney!



32' Australië komt er gevaarlijk uit op de counter, maar Ellie Carpenter krijgt de bal niet goed voor het doel. Voorlopig nog geen doelpunten in deze halve finale.



23' Het is een fysieke strijd in Sydney, waar stevige beuken worden uitgedeeld. Het gaat voorlopig nog gelijk op.



17' Opnieuw een kans voor Engeland, maar Russo pegelt de bal in het zijnet. Wat een heerlijk begin van deze wedstrijd, die helemaal open ligt.



9' We vliegen uit de startblokken in Sydney, waar beide ploegen al gevaarlijk voor het doel komen. Het gaat er fanatiek aan toe, en Alex Greenwood van Engeland pakt gelijk een gele kaart na een stevige tackle.



6' En ook aan de andere kant een gigantische kans! Mackenzie Arnold kan net redden!



5' Wat een kans voor Australië! Sam Kerr komt oog in oog met Mary Earps, maar krijgt de bal niet langs de keepster van Engeland. Ze staat ook buitenspel, blijkt achteraf. Kerr laat zich gelijk zien!



1' De tweede halve finale op het WK vrouwenvoetbal is begonnen! Wie gaat het tegen Spanje opnemen in de finale?