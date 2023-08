LIVE WK vrouwenvoetbal | VAR grijpt in: geen strafschop voor de Oranje Leeuwinnen

Na een zeer stroeve eerste helft is het een klein wonder dat de Oranje Leeuwinnen nog steeds kans maken in de kwartfinale van het WK tegen Spanje. Nederland werd in 45 minuten bij vlagen weggespeeld, kreeg liefst elf doelpogingen om de oren - waarvan twee op de paal en een afgekeurde goal - maar het staat nog steeds 0-0. Volg de WK-kraker in Wellington in ons liveblog.