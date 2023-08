LIVE WK vrouwenvoetbal | Volg hier de ontknoping in Groep H: Duitsland na snelle tegengoal virtueel uitgeschakeld

Poll | Waar eindigt het WK-avon­tuur van de Oranje Leeuwinnen?

De Oranje Leeuwinnen hebben zich als groepswinnaar geplaatst voor de achtste finales van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. De ploeg van bondscoach Andries Jonker is zodoende nog vier hordes verwijderd van de wereldtitel. Denk jij dat Nederland zich tot de beste van de wereld kroont? Of eindigt het avontuur in de knock-outfase? Laat het weten in onze poll.