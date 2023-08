LIVE WK vrouwenvoetbal | Wereldkampioen VS en titelkandidaat Zweden in kraker in achtste finales

Lineth Beeren­steyn gretig voor achtste finale tegen Zuid-Afri­ka, Andries Jonker blijft voorzich­tig

Andries Jonker is in aanloop naar de achtste finale tegen Zuid-Afrika voorzichtig met Lineth Beerensteyn. Zelf is ze in elk geval klaar voor haar rentree op het WK. De aanvalster van de Oranje Leeuwinnen kreeg tegen Portugal een flinke tik op haar rechterenkel, maar daarvan is ze nu hersteld. ,,Ik dacht: het zal toch niet? Is dit einde toernooi?”