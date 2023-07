LIVE WK vrouwenvoetbal | Zweden en Italië strijden om eerste plek in Wellington

Mogelijk sneeuw voor Oranje Leeuwinnen tijdens WK: eerste sneeuwpop­pen in Nieuw-Zee­land al gemaakt

Terwijl de zwaarste zomerstorm ooit gemeten, Poly, door ons land raast en het kwik dit weekend de dertig graden aantikt, is het aan de andere kant van de wereld winters weer. De eerste sneeuw is al gevallen in Nieuw-Zeeland, waar de Oranje Leeuwinnen de groepsduels van het WK spelen.