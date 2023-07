Nieuwe VAR-aanpak bij WK vrouwenvoetbal zorgt bij scheidsrechters voor onrust en extra druk

Rapinoe: We zijn een groep gekke meiden

De Amerikaanse voetbalster Megan Rapinoe schudde beleefd de hand van FIFA-baas Gianni Infantino toen zij in Lyon de gouden medaille in ontvangst nam voor de wereldtitel. De topschutter van de Verenigde Staten was kort daarvoor luid bejubeld als beste speelster van het WK voor vrouwen, Infantino daarentegen werd weggehoond door de bijna 60.000 toeschouwers in het stadion, die in de finale de VS met 2-0 zagen winnen van Oranje.