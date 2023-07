Oranje Leeuwinnen na intense WK-kraker tegen Verenigde Staten dicht bij achtste finales

Andries Jonker trots op Oranje

,,Vooraf had ik hier niet voor getekend, maar achteraf wel. In de tweede helft was Amerika dermate sterk dat we tevreden moeten zijn met een gelijkspel”, zei Andries Jonker na afloop over de 1-1 tegen de regerend wereldkampioen. ,,Het is niet dat we Amerika even weg kunnen spelen, maar we hebben wel kunnen laten zien wat we willen én kunnen. Daar kan ik alleen maar trots en tevreden over zijn. Het was bij vlagen echt fantastisch.”