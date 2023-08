Sarina Wiegman bij de mannen, hoe hoog stap je dan in?

Japan ten koste van Noorwegen naar laatste acht op WK

Japan is, na Spanje, de tweede kwartfinalist op het WK voetbal voor vrouwen. In de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington rekenden de Japanners in een duel tussen oud-wereldkampioenen af met Noorwegen: 3-1. Japan kroonde zich in 2011 tot beste van de wereld, Noorwegen greep de wereldtitel in 1995.