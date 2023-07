Sensatie op WK: Australië stuurt olympisch kampioen Canada naar huis

De eerste stunt van het WK is een feit. Gastland Australië plaatste zich vandaag voor de achtste finales van het WK na een sensationele zege in groep B op Canada. Het werd 4-0 voor de Mathildas, die de olympisch kampioen van Tokio al in de groepsfase naar huis stuurden.

Een hoofdrol was er ook voor VAR Pol van Boekel die ingreep bij twee goals voor Australië (een werd goedgekeurd, één afgekeurd) en het gastland in de slotminuut een strafschop ‘bezorgde'. Hayley Raso maakte de eerste twee doelpunten voor heeft Australië, dat als groepswinnaar naar de achtste finales gaat.

De Nederlandse videoscheidsrechter Pol van Boekel speelde een belangrijke rol tijdens het duel tussen Australië en Canada. Hij zag in de negende minuut dat Raso toch niet buitenspel stond toen ze de score opende. Hij dirigeerde de Franse scheidsrechter Stéphanie Frappart ook naar de kant na de 2-0 van Mary Fowler. Van Boekel oordeelde dat Ellie Carpenter hinderlijk buitenspel stond.

Even na het afgekeurde doelpunt van Fowler schoot Raso een van beide gastlanden op het WK alsnog naar 2-0. Fowler tekende na een klein uur voor 3-0 in een met zo’n 30.000 toeschouwers volgepakt AAMI-stadion in Melbourne. Van Boekel seinde Frappart in blessuretijd opnieuw in, na een overtreding van een Canadese verdedigster. Stephanie Catley bepaalde met een benutte strafschop de eindstand. Nieuw-Zeeland, het andere gastland, heeft zich niet voor de achtste finales geplaatst.

Volledig scherm © AFP

Niet Canada, maar Nigeria eindigde als tweede in de poule. De beste landenploeg van Afrika speelde in het afsluitende groepsduel gelijk tegen het al uitgeschakelde Ierland (0-0), dat onder leiding staat van de Nederlandse bondscoach Vera Pauw.

Eerder vandaag leverde de laatste speelronde in groep C spektakel op. Japan en Spanje waren al verzekerd van een plaats in de achtste finales, maar dat bleek niet het teken om er een gezapig potje van te maken. Japan maakte indruk door met een paar fantastische counters met maar liefst 4-0 over Spanje heen te walsen. Hinata Miyazawa was met twee goals de uitblinker bij Japan. Ze zorgde ook voor een assist bij de treffer van Riko Ueki . Mina Tanaka bepaalde in de slotfase de eindstand.

Met het oog op de achtste finales was de Japanse bondscoach voorzichtig met Miyazawa. De uitblinkster werd al in de rust gewisseld. Beide ploegen waren al voor de laatste groepswedstrijd zeker van een plaats in de achtste finales. Japan vervolgt het WK zaterdag met een wedstrijd tegen Noorwegen om een plek in de kwartfinales. Zwitserland is zaterdag de tegenstander van Spanje in de achtste finales.

Zambia neemt als nummer 3 van poule C afscheid van het WK, na een zege op het eveneens uitgeschakelde Costa Rica (3-1). Lushomo Mweemba maakte het eerste doelpunt ooit van Zambia op het WK. De 2-0 van Barbra Banda was de duizendste treffer ooit op een WK voor vrouwen. Melissa Herrera verkleinde vlak na rust de achterstand van Costa Rica. In blessuretijd maakte Racheal Kundananji het derde en laatste doelpunt van Zambia.

bekijk belangrijke updates CAN-AUS: Einde tweede helft CAN-AUS: Katrina Gorry wordt vervangen door Charlotte Grant CAN-AUS: 0-4 GOAL (Penalty) van Stephanie Catley! CAN-AUS: VAR: Penalty is bevestigd IRL-NGA: Einde tweede helft IRL-NGA: Niamh Fahey wordt vervangen door Diane Caldwell CAN-AUS: Emily Van Egmond wordt vervangen door Clare Polkinghorne CAN-AUS: Gele kaart voor Mackenzie Arnold CAN-AUS: Quinn wordt vervangen door Olivia Smith IRL-NGA: Oluwatosin Demehin wordt vervangen door Onome Ebi IRL-NGA: Heather Payne wordt vervangen door Marissa Sheva IRL-NGA: Lily Agg wordt vervangen door Abbie Larkin CAN-AUS: Hayley Raso wordt vervangen door Cortnee Vine CAN-AUS: Gele kaart voor Emily Van Egmond CAN-AUS: Adriana Leon wordt vervangen door Evelyne Viens IRL-NGA: Gele kaart voor Katie McCabe IRL-NGA: Uchenna Kanu wordt vervangen door Gift Monday IRL-NGA: Asisat Oshoala wordt vervangen door Ifeoma Onumonu CAN-AUS: 0-3 GOAL van Mary Fowler! CAN-AUS: Jayde Riviere wordt vervangen door Allysha Chapman

laad meer Statistieken Opstelling

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over de Oranje Leeuwinnen