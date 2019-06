‘We zijn de eersten om te zeggen dat het niet goed was’

Bij een WK met zo veel verwachtingen hoort meer kritiek als het minder gaat. ,,Ik vind dat er ook veel goede dingen tussen zaten. Denken dat alles slecht is gegaan, vind ik een beetje onterecht. Al moeten we de volgende keer meer energie hebben, beter zijn in de eindpass, iets minder slordig zijn”, aldus Van de Donk.



Vandaag werd het hoofdstuk Nieuw-Zeeland definitief afgesloten door de Leeuwinnen, vanaf morgen gaat de blik op Kameroen zaterdag. De selectie van dat elftal zit eveneens in het Hotel Royal Hainaut. ,,Eén van de meest onvoorspelbare landen”, vindt Van de Donk. ,,Ik heb de wedstrijd tegen Canada gezien en vind ze niet heel gedisciplineerd in hun speelwijze en hoe ze staan. Maar ze blijven wel gáán. We weten dat we zelf beter moeten. Voetballend moeten we eruit komen. Misschien is die wedstrijd gisteren wel goed voor ons geweest. Dat we weten dat we dit niet meer moeten laten zien en dat we terug moeten naar het niveau van het EK. Dat niveau hebben we wel, want we hebben ook een aantal goede wedstrijden gespeeld. Ik hoop dat het gisteren de spanning was.”