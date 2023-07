WK vrouwenvoetbal | Drama voor Duitsland in slotfase: Colombia stunt dankzij goal in 97ste minuut

Superfan Peter (61) had vlucht van 37 uur én 15.000 euro over om Oranje te zien in Nieuw-Zee­land

Met een WK aan de andere kant van de wereld krijgen de Oranje Leeuwinnen in Nieuw-Zeeland minder steun dan vier jaar geleden in Frankrijk, maar de fans die er wél zijn, zijn wel de échte diehards. Superfan Peter Houwer (61) heeft er zo’n 15.000 euro voor over om de ploeg van coach Andries Jonker van dichtbij te zien. ,,Portugal wordt mijn 144ste interland!”