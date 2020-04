100 miljoen euro subsidie voor bulk aan woningrenovaties

Er is 100 miljoen euro te verdelen voor projecten waarbij tenminste honderdvijftig huizen van vóór 1995 beter worden geïsoleerd, zo heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag bekendgemaakt. De subsidie moet ervoor zorgen dat het tempo van het verduurzamen omhoog gaat en de kosten per woning dalen. De koepel van woningcorporaties Aedes, brancheverenigingen Techniek Nederland, Bouwend Nederland en OnderhoudNL hebben gewerkt aan de totstandkoming van de afspraken. Ook de Woonbond, die voor huurdersbelangen opkomt, heeft zich ermee bemoeid.

Quote Wij kunnen ons niet permitte­ren dat de bouw vertraagt Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken Volgens minister Kajsa Ollongren zorgt het versnellen van de verduurzaming van huurwoningen ook voor continuïteit en werkgelegenheid in de bouwsector. ,,Door het bundelen van projecten kan op termijn een groot aantal woningen tegelijkertijd gerenoveerd en verduurzaamd worden. Deze regeling draagt bij aan innovaties die deze schaalvergroting mogelijk maken. Daarnaast zorgt de versneller ervoor dat er doorgewerkt kan worden. Wij kunnen ons niet permitteren dat de bouw vertraagt. Veel mensen zoeken een woning en er ligt een grote verduurzamingsopgave”, aldus de minister.

Concurrentie

Om in aanmerking te komen, kunnen verhuurders gezamenlijk een voorstel indienen, zodat ook kleinere huisbazen mee kunnen doen met het verduurzamen van hun voorraad. De ingediende aanvragen concurreren met elkaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), die ook andere duurzaamheidssubsidies verstrekt, oordeelt op criteria zoals het aantal woningen in het renovatieproject, de verwachte kostenverlaging, de mate van vernieuwing en de mogelijkheden om de aanpak te herhalen. Per huis varieert de bijdrage van 2000 euro tot 7000 euro, afhankelijk van het type woning, het pakket energiebesparende maatregelen en de warmtevraag na renovatie.

Quote Er wordt momenteel ook gewerkt aan een isolatie­stan­daard en die is veel belangrij­ker Marjolein Demmers, Natuur & Milieu De huizen hoeven voor dit geld nog niet van het gas af. Experts hameren erop dat het beter isoleren van woningen de eerste stap is bij verduurzaming. Omdat er dan minder energie nodig is om de huizen warm te krijgen, kan op een later moment de overstap plaatsvinden naar duurzame bronnen, zoals een elektrische warmtepomp of een warmtenet (stadswarmte). Onlangs werd er ook al 200 miljoen euro geïnvesteerd voor huurhuizen van woningcorporaties die overschakelen naar een warmtenet, met de belofte dat het huurders geen geld gaat kosten.

Niet genoeg

Toch denkt milieuorganisatie Natuur & Milieu dat er meer nodig is om de woningvoorraad van Nederland te verduurzamen. ,,Het is hartstikke goed dat op deze manier het isoleren van woningen wordt gestimuleerd, maar dat zijn slechts 15.000 tot 20.000 woningen. Als je uitgaat van 3 miljoen huurwoningen en 8 miljoen huizen in totaal in Nederland, zijn we er nog lang niet”, aldus Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu.