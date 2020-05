Aannemer failliet, maar je huis niet af? Zo kun je je er tegen wapenen

Huizen­markt tijdens corona: ‘Van idioot terug naar gek’

4 mei Huiseigenaren, mogelijke kopers en makelaars hielden de adem in. Door het coronavirus zou de huizenmarkt wel eens compleet in kunnen zaken. Niet alleen in de Randstad is het tegendeel waar. Makelaars in Tilburg, Den Bosch en Oss spreken van toptijden met voldoende aanbod en hoge prijzen.