Aantal inbraken stijgt naar gemiddeld 400 per week

Inbrekers sloegen vaker toe in Drenthe (plus 57 procent), Flevoland (plus 51 procent) en Overijssel (plus 44 procent). Van de 25 grootste steden vallen toenames volgens Interpolis vooral op in Haarlemmermeer, Leiden en Haarlem. In Dordrecht, Zaanstad en Tilburg is juist “een flinke afname te zien”.