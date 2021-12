Aantal oversluitingen hypotheken omhoog na rentestijging

Meerdere banken hebben de hypotheekrente al wat verhoogd, al zijn het tot nu toe kleine verhogingen en is het niveau alweer gestabiliseerd. De verwachting was echter dat het nog wat door zou stijgen omdat De Nederlandsche Bank hogere buffers eist van geldverstrekkers.



Met 52.833 lag het aantal hypotheekaanvragen in november 14 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar, terwijl er veel minder huizen worden verkocht. Oversluiters en verbouwers waren samen goed voor 40 procent van de aanvragen. HDN is een initiatief van diverse hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen. Naar schatting van de organisatie verloopt ongeveer 85 procent van de hypotheekaanvragen in Nederland via het netwerk van HDN.