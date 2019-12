Aantal woninginbraken blijft dalen, maar let deze kerst extra op

Waar de teller eind november 2018 op 7170 claims stond vanwege inbraken, waren dat er dit jaar tot en met november 6522, een afname van 9 procent. Het Verbond van Verzekeraars bevestigt de trend en verwacht op basis van geluiden uit de sector ook een afname. De cijfers van de politie volgen in de loop van 2020 en zijn doorgaans in lijn met die van Interpolis. Al jaren is een dalende trend te zien. In vergelijking met 2013 kelderde het aantal inbraken in huis met ongeveer de helft, blijkt uit politiegegevens.



,,Het is goed nieuws dat het minder voorkomt, want inbraak heeft naast de schade ook een emotionele impact voor slachtoffers”, zegt Youri van der Avoird, die binnen Interpolis verantwoordelijk is voor de Inbraakbarometer. ,,De daling is te verklaren door jarenlange campagnes van de overheid en verzekeraars. Er is meer bewustzijn en mensen doen meer om een inbraak te voorkomen.’’



Zo is het hang- en sluitwerk bij veel huizen aanzienlijk verbeterd, zegt hij. ,,Het risico voor inbrekers om betrapt te worden is dankzij buurtpreventieteams en camera's groter geworden, waardoor je ziet dat criminelen op een andere manier aan inkomen proberen te komen. Bijvoorbeeld met digitale fraude of drugshandel.”



De komst van slimme beveiliging van woningen begint ook haar vruchten af te werpen. Onder meer Google brengt camera’s op de markt die aan gaan bij beweging of geluid en direct een signaal sturen naar je telefoon, waarna je mee kunt kijken of luisteren. Alleen al de kans dat zo’n camera aanwezig is, maakt het werk voor inbrekers een stuk risicovoller.



,,Alarmsystemen met binnen- en buitencamera’s worden steeds populairder, maar ook de slimme deurbel is in opkomst. Uit klantonderzoek weten we dat consumenten veel interesse hebben in deze oplossingen en dat ze een preventieve werking hebben”, zegt Van der Avoird.