Afvalbakken veroveren ons huis: waarom jouw keuken op een kleine milieustraat lijkt

aantal stijgt Woningen van meer dan een miljoen: niet alleen chique villa's, ook rijtjeshui­zen

17:35 Het aantal woningen dat 1 miljoen euro of meer waard is, is afgelopen jaar flink gestegen. Waren het er eind 2019 nog zo’n 60.000, aan het eind van afgelopen jaar waren 84.400 Nederlandse woningen minimaal 1 miljoen euro waard, meldt woningmarktdienstverlener Calcasa.