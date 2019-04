Airbnb probeert recensies ‘eerlijker’ te maken voor verhuurders

Voor mensen die hun huis of een kamer verhuren via de website, betekent een slechte recensie over het algemeen minder boekingen. De superhost-status kan worden afgepakt, een zeer gewilde badge onder verhuurders.

Inconsistente beoordeling

In een mail aan verhuurders laat Airbnb weten een stap te hebben toegevoegd voor gasten die een inconsistente algehele beoordeling geven. ,,Dit geldt bijvoorbeeld voor een gast die in alle categorieën (netheid, nauwkeurigheid, etc.) vier sterren of hoger heeft gegeven, maar een totale beoordeling van minder dan drie sterren geeft. Dan komt er een nieuw pop-upscherm in beeld met de vraag: ‘Klopt dit?’” Sinds de aanpassing ziet Airbnb dat de totale beoordeling in een paar procent van de gevallen hoger is.

Veel verhuurders baalden ook van slechte beoordelingen bij het kopje ‘locatie’. Volgens Airbn ervaart iedereen de waarde van de locatie anders. ,,Wat voor de een een ‘rustieke landelijke retraite’ is, is voor de ander ‘te ver van het openbaar vervoer’. Daarom hebben we in het recensieproces duidelijker gemaakt dat gasten de nauwkeurigheid van je locatiebeschrijving moeten beoordelen en niet de locatie zelf.”

Als een gast een lage beoordeling geeft, komt er een melding in beeld: ‘Werd de locatie van de accommodatie niet nauwkeurig beschreven?’ Deze melding heeft een klein effect: de gemiddelde waardering ging met 0,8 procent omhoog.

‘Niet genoeg

Verhuurders merken op de communitysite op dat ook voor andere zaken geldt dat de manier van beoordelen tekortschiet. ,,Ik vind het geen exacte wetenschap, want heb al slechte scores gehad omdat er geen afwasmachine is, terwijl dit in de beschrijving ook niet aangeboden wordt door ons”, laat iemand weten.

Een host uit België merkt op dat de aanpassing niet genoeg is en dat ook iets moet worden gedaan aan eenmalig slechte beoordelingen. ,,Met een gemiddelde van 4,9 sterren over een periode van drie jaar dat ik nu airbnb-host ben, kreeg ik laatst een recensie met alles op 1 ster. Die gast heb ik net als andere gasten behandeld. Gevolg is dat ik voor een tijdje mijn superhost-status kwijt ben.”

