Akkoord over coronamaatregelen in de bouw: meldpunt voor bouwvakkers met zorgen

Brancheorganisaties en vakbonden hebben met het kabinet een akkoord bereikt over veiligheidsmaatregelen op bouwplaatsen. Uitgangspunt is dat bedrijven tijdens de coronacrisis door kunnen gaan met het bouwen van huizen of werk aan wegen, omdat de maatschappelijke en economische belangen te groot zijn om het werk stil te leggen.

Vakbond FNV was kritisch nadat uit een enquête onder leden bleek dat een derde van de werknemers het onverantwoord vindt door te werken. RIVM-regels zouden massaal worden overtreden. FNV-bestuurder Hans Crombeen was echter hoopvol: ,,Ik zie deze week een kentering. Ook werkgeversorganisaties zijn het met ons eens dat gezondheidsmaatregelen nodig zijn. Er zijn al bouwbedrijven die groepsvervoer in busjes hebben verboden.”

Tijdens een telefonisch overleg tussen Maxime Verhagen (Bouwend Nederland), Doekle Terpstra (Techniek Nederland) en de ministers van Infrastructuur (Stientje van Veldhoven) en Binnenlandse Zaken (Raymond Knops) is een akkoord bereikt over een nieuw protocol. Daarin staat onder meer dat er helpdesk komt waar bouwvakkers met zorgen of klachten zich kunnen melden. Op iedere bouwplaats moet een toezichthouder worden aangewezen die in de gaten houdt of medewerkers genoeg afstand houden en er bijvoorbeeld voldoende wordt schoongemaakt.

Andere voorschriften: ga zo veel mogelijk zelfstandig naar de bouwplaats, werk in kleine vaste teams op vaste locaties en houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar. Ook bij overleg en eten in een bouwkeet is dat nodig, dus ‘schaften’ moet in kleine teams. Op de bouwplaats of in de bouwkeet moeten duidelijke instructies komen te hangen.

Carpoolen

Volledig scherm De poster met instructies voor bouwvakkers. © Binnenlandse Zaken Renovaties in huizen waar mensen in wonen kunnen ook doorgaan, mits er voldoende afstand tot elkaar kan worden gehouden. Bewoners moeten als dat mogelijk is in een andere ruimte zijn. Carpoolen is toegestaan voor bouwvakkers, maar niet met grote groepen. De ministers Van Veldhoven en Knops noemen het protocol ‘een mooie eerste stap’. Ze blijven in contact met de sector om ervoor te zorgen dat er ‘veilig kan worden doorgewerkt'.



Ondertussen kampen bouwbedrijven al met de gevolgen van de coronacrisis. Veel buitenlandse werknemers zijn naar hun thuisland vertrokken na aankondigingen van grenzen die dichtgaan. Uit een enquête onder leden van branchevereniging Bouwend Nederland blijkt dat driekwart van de bedrijven al in maart en april een omzetdaling verwacht. Bij 63 procent is het werk deels stilgevallen door de coronacrisis en maar liefst 87 procent verwacht minder offerteaanvragen in de nabije toekomst.



Het Rijk en de bouw- en technieksector roepen daarom provincies en gemeenten op door te blijven gaan met vergunningverlening zodat de orderportefeuilles gevuld blijven en het werken aan de woningbouw- en verduurzamingsopgave doorgaat. Ook wordt bekeken of renovatie- en onderhoudswerkzaamheden naar voren gehaald kunnen worden.

