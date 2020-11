Al koud in de slaapkamer? Zo kies je het beste dekbed

hip huisDe nachtvorst ligt op de loer en één dezer dagen komt er een moment dat je je dekbed in wil ruilen voor een warmer exemplaar. Maar hoe bepaal je nu onder welk dekbed je het lekkerst slaapt? Een rondgang langs de websites van de grote beddenmerken geeft veel informatie over dekbedden, maar niet ieder merk verkoopt alle beschikbare soorten. De belangrijkste op een rij.

Donzen dekbedden – hogere prijsklasse

De lucht tussen de donshaartjes in een donzen dekbed zorgt voor isolatie die ‘s zomers de warmte en ‘s winters de kou tegenhoudt. Donsdekbedden zijn licht en vallen soepel om je heen. Bovendien neemt het dons goed vocht op. De winning van eendendons is echter ook zeer omstreden. Wil je een donzen dekbed waar geen levende eend voor is geplukt, koop dan een donzen dekbed met Downpass-label: een dierenwelzijns- en productkwaliteitscontrole.

Heb je een huisstofmijtallergie, kies dan ook voor een donsdekbed met Nomite-label. Dit houdt in dat de tijk (de ‘hoes’) om de dekbedden zo dicht geweven is, dat er geen huisstofmijt doorheen kan komen.

Katoen – gemiddelde prijsklasse

Naast de bekende eigenschappen van deze natuurlijke vezel (goede isolatie en ventilatie) heeft een katoenen dekbed als ander groot voordeel dat het op een hoge temperatuur wasbaar en daardoor anti-allergisch is. Zeer geschikt voor mensen met een allergie of voor kinderen die weleens een nachtelijk ongelukje hebben.

Daarnaast kan een katoenen dekbed in de droogtrommel. Een katoenen dekbed isoleert minder goed waardoor er meer vulling nodig is voor een warm dekbed. Het is daardoor zwaarder in gewicht dan bijvoorbeeld een donzen of een synthetisch dekbed, maar wel weer een stuk lichter dan een wollen dekbed. Tencel is overigens een natuurlijke, duurzame kunstvezel gemaakt van eucalyptusbomen dat zich gedraagt als katoen. Het wordt inmiddels vaak toegepast als dekbedvulling.

Synthetisch dekbed (wasbaar en anti-allergisch) – Goedkope prijsklasse

Een synthetisch dekbed is zeer betaalbaar en wasbaar en daardoor geschikt voor mensen met een allergie of kinderen. Polyester houdt, net als katoen, warmte minder goed vast waardoor ook dit dekbed zwaarder en dikker is. Een dekbed van polyester kan zweterig aanvoelen, zeker als de tijk ook van polyester is. Dit wordt deels ondervangen door een tijk van katoen en een polyester van holle vezels. Dit laatste maakt het dekbed qua gewicht ook lichter.

Wollen dekbed – hogere prijsklasse

Wol is koel in de zomer en warm in de winter. Het laat vocht goed door, maar voelt zwaarder aan op het lichaam. Wol heeft van nature een zelfreinigende eigenschap waardoor dagelijks luchten voldoende is om ’s avonds weer onder een fris dekbed te stappen. Wollen dekbedden zijn prijzig, maar zeer duurzaam. Krijg je al jeuk bij de gedachte aan een wollen dekbed? De wol wordt verpakt in een tijk van zacht katoen.

4-Seizoenendekbed – hogere prijsklasse

Een 4-seizoenendekbed bestaat uit twee dekbedden. Het dunste dekbed is het zomerdekbed, het dikkere het winterdekbed. Je kunt de twee delen ook combineren voor een extra dik (en warm) dekbed. Nadeel is dat een 4-seizoenendekbed duurder is en je het deel dat je niet gebruikt voor een deel van het jaar moet opslaan. Alle bovengenoemde dekbedsoorten zijn leverbaar als 4-seizoenendekbed.

