Alles over zonnepanelen: je verdient ze nu in een paar jaar terug

Iedereen wil zonnepanelen. Wie nu een installateur belt, heeft grote kans pas in het voorjaar aan de beurt te zijn. Kijk maar om je heen. Elke week is er wel ergens in de wijk een bedrijf op een dak panelen aan het monteren. Naar schatting zijn inmiddels 1,8 miljoen woningen voorzien van zonnepanelen. Het gros, zo’n 1,5 miljoen huizen, zijn koopwoningen. Wie huurt is afhankelijk van de huurbaas. Woningcorporaties maken wel vaart met de verduurzaming om de afspraken in het Klimaatakkoord na te komen.