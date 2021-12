Amaryllis zonder waxlaagje loopt volgend jaar weer uit

Vastgoedin­ves­teer­ders zitten klem: ‘Mag elf appartemen­ten maar verhuren aan twee mensen’

Vastgoedinvesteerders zitten met de handen in het haar. Door het verkameringsverbod in meerdere steden zitten velen ineens met woningen die ze niet meer kunnen verhuren. In Den Haag hebben tientallen investeerders de gemeente voor de rechter gedaagd. Een miljoenenclaim dreigt.

24 november