Angèle en Wouter zetten hun hippe woning in de stad te koop om op zoek te gaan naar rust en ruimte

De twee kochten het huis in september 2018. ,,We wilden eigenlijk naar Den Haag, maar werden verliefd op dit huis”, vertelt Angèle. ,,En je zit hier op tien minuten van het centrum, dus het voelt gewoon als Den Haag. We waren op zoek naar een huis met een vleugje nostalgie, het mocht absoluut geen normaal rijtjeshuis zijn. Het was al helemaal opgeknapt, we hebben het alleen flink gestyled, dat is mijn grootste passie.”



De stijl zou je uitgesproken en kleurrijk kunnen noemen. ,,Er zijn een paar opvallende items. Bij binnenkomst heb je meteen de knalroze gang, die ik als verrassing voor Wouter heb geschilderd. Gelukkig was hij er meteen dol op. Verder is daar de gouden hakbijl in een van de pilaren in de keuken. Een heel tof statement, al zijn er wel mensen die er hun hoofd aan hebben gestoten, haha. In de keuken hangt overigens ook eigen werk. Onder de naam Breakable verkoop ik zelf ontworpen borden voor aan de muur, passend in een hip en uitgesproken interieur. En tot slot vind ik de grote moswand in de woonkamer geweldig. Het is echt mos uit een echt bos, maar het leeft niet meer. Het is in een zuurbad gegaan waardoor het duurzaam goed blijft.”