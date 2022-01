Babet Galis verkoopt huis van ouders na zestig jaar en haalt nog even wat herinneringen op

Vader en moeder Galis kochten het huis rond 1960, Babet en zijn zussen waren jong, de jongste was nog een baby. ,,Mijn ouders zijn er altijd blijven wonen, ze zijn heel oud geworden in dit huis. Wij hebben er een fijne jeugd gehad. Het is natuurlijk een heel ruim huis, waar van alles mogelijk was. Ik herinner me dat ik op mijn sokken ‘schaatste’ op de gang, waar mijn ouders linoleum hadden gelegd, naar de ideeën van die tijd. Dan was ik Reinier Paping. En we mochten soms koffie brengen naar het kantoor van mijn vader, die beneden zijn architectenbureau had. Dan hing er een enorme walm sigarenrook en was het van: goedemiddag heren, koffie?”



Al die jaren bleef het ouderlijk huis een vertrouwde plek om naar terug te keren. Vader en moeder Galis zagen geen enkele reden om na het uitvliegen van de kinderen te verhuizen. ,,Ze waren helemaal vergroeid met dit huis en de omgeving. Ze verzamelden kunst en objecten, ook maakte mijn vader jaar in jaar uit meer aquarellen en modeltekeningen. Eigenlijk hadden ze al die ruimte gewoon hard nodig. Ze cureerden kunsttentoonstellingen, dan lag het hele huis vol met kunstwerken en werd er druk overlegd. Het was leuk om daar bij te zijn.”