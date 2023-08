‘Bacteriën knabbelen aan de vieze voegen in de douche’: zo krijg je verkleurde voegen weer schoon

SchoonmaaktipVieze voegen in de douche of op de vloer, velen een doorn in het oog. Hoe krijg je die voegen weer schoon en hagelwit? Schoonmaakexpert Marja Middeldorp nam zelf de proef op de som en deelt haar bevindingen: ,,Tot mijn verbazing was er eigenlijk geen verschil.’’

De voegen in de toilet van haar ‘werkhuisje’ waren Marja al een tijd een doorn in het oog. ,,In mijn eigen huis is alles brandschoon, maar bij mijn kantoor - waar ik opnames maak voor mijn YouTube-account - waren ze op de toiletvloer vies. Ik dacht, dat doe ik nog wel een keer.’’ Het regenachtige weer was dé aanleiding om zelf aan de slag te gaan.

,,Het vaakst tref je vieze voegen aan in de douche’’, weet Marja. ,,Zo’n diepe, oranjeachtige kleur. Dan gebruik je tijdens het douchen te veel zeep. Dat laat vet achter en bacteriën knabbelen daarvan. Dat is hun voedsel. Samen geeft dat die oranje kleur. Dan sta je dus te douchen tussen de bacteriën die hun ‘boterham’ zitten te eten.’’ Zijn de voegen zwart? ,,Dan is dat meestal vetluis de boosdoener, of schimmel.’’ Op de vloer van bijvoorbeeld toilet of keuken, is dat anders. ,,Dat is echt vuil, van onder je schoenen.’’ Maar, welke reden dan ook, de aanpak is voor alle voegen hetzelfde, zegt Marja.

Ik dacht: ik ga eens wat anders proberen. Ik maak het niet schoon alleen met chloor, maar probeer het ook met soda Marja Middeldorp

Marja nam de proef op de som. ,,Ik wilde wel een testje aangaan met mezelf voor de beste methode. Ik sta al jaren bekend als het ‘chloormeisje’. Alles pakte ik aan met chloor. Het geeft een gevoel van schoon, omdat het zo fris ruikt. Maar het is natuurlijk niet goed voor het milieu, ik moet wel meegaan met de tijd. Dus ik dacht: ik ga eens wat anders proberen. Ik probeer het dit keer ook met soda.’’

Hoe maak je voegen schoon?

En zodoende ging ze aan de slag. ,,Ik heb de vloer van de wc in twee helften verdeeld. De ene helft van de voegen heb ik met mijn oude vertrouwde dikbleek gedaan. De andere helft met een pasta van soda en water. Beide heb ik 30 minuten laten intrekken.’’ Met kokend water en een afwasborstel haalde ze vervolgens het vet en vuil weg vanuit de voegen. Let op: wel huishoudhandschoenen aantrekken om je handen te beschermen. ,,Je ziet al het vuil meteen loskomen.’’

Met een dweiltje haalde ze vervolgens het vieze water weg. ,,Daarna heb ik schoon water gepakt, alle schoonmaakresten nog een keer weggehaald en met een droge doek na gewreven. En tot mijn verbazing was er eigenlijk geen verschil tussen de voegen die waren schoongemaakt met soda en degene die ik met chloor had gedaan. Dat vond ik heel erg leuk. Een win-winsituatie.’’ De voegen in de douche maak je op dezelfde manier schoon, zegt ze.

Sommige mensen gebruiken ook azijn, maar daar is Marja geen fan van. ,,Dat is eigenlijk net wat te zuur.’’ Een stoomreiniger schijnt ook te helpen. ,,Maar daar heb ik zelf geen ervaring mee, die heb ik niet.’’ En nog een leuke tip om ze schoon te houden als ze eenmaal oogverblindend schoon zijn? ,,Zoek een kaars in de kleur van je voegen en ga over de voegen heen. Daardoor krijg je een natuurlijk laagje dat water- en vuilafstotend is.’’ In de douche adviseert ze om de voegen droog te wrijven na het douchen en minder zeep te gebruiken.

Lezersbrieven over vlekken

Wekelijks ontvangt Marja veel vragen van lezers, vaak over vlekken op kleding en meubels. Een algemene tip voor alle vlekken wil ze toch even meegeven: ,,In paniek ben je geneigd om te boenen en wrijven. Maar doe dat nou niet. Begin altijd met koud water en dep het eerst eens even weg. Niet boenen! En ga daarna online zoeken hoe je de specifieke vlek het beste kunt aanpakken. Ik krijg bijna grijze haren van alle middeltjes die mensen gebruiken, dan is het soms gewoon te veel geweest. En niet nodig: want voor elke vlekje is wel een oplossing.’’

