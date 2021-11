Bekende woningbouwer neemt langzaam afscheid van beton en staal

De begin dit jaar overgenomen dochterondernemingen van BAM die de fabriek gaan bestieren zijn gespecialiseerd in houten raamkozijnen, deuren en gevelelementen. De (grondgebonden) woningen worden middels houtskeletbouw grotendeels in de fabriek geproduceerd en op de bouwplaats in elkaar geschroefd. ,,Een digitale, industriële en modulaire manier van produceren vergroot de veiligheid in de bouw, verkleint de faalkosten en verhoogt de efficiency van het gehele bouwproces”, zegt Willem Otter, directeur BAM Specials. ,,Zo realiseren we niet alleen meer huizen, maar boeken we ook enorme tijdwinst: we verkorten de tijd waarin we een huis kunnen opleveren met driekwart. De toepassing van houtbouw is in dit proces cruciaal.” Om de productie van duizend houten woningen in perspectief te zetten: het totale aantal verkochte woningen van BAM bedroeg vorig jaar 2379.