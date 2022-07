Belangenclubs vrezen minder huurtoeslag voor 300.000 huishoudens

Op de lange termijn kan het volgens de belangenorganisaties zelfs een nadelig effect hebben op 700.000 huishoudens. Ze maken zich zorgen om de bestaanszekerheid van huurders nu veel mensen toch al in de problemen komen door stijgende prijzen. ,,We verwachten daarmee een groter beroep op regelingen voor financiële ondersteuning”, stellen de clubs in een persbericht.

Het kabinet wil de huurtoeslag versimpelen door in de meeste gevallen met een normhuur van 520 euro te werken bij het vaststellen van de hoogte van de huurtoeslag. Die toeslag ontvangen gezinnen die niet genoeg inkomen hebben om zelf de huur op te brengen. De huur is in veel gevallen echter hoger dan 520 euro, waardoor de gezinnen met een hogere huur erop achteruitgaan. De kabinetsplannen staan in het coalitieakkoord en zouden volgens de planning in 2025 in moeten gaan. Via een internetconsulatie kunnen partijen sinds gisteren op het voorstel reageren.

Enkele euro's tot 100 per maand in de min

Woonbond, VNG en Aedes vrezen dat op de lange termijn een half miljoen tot zo’n 700.000 huishoudens (gezinnen en alleenstaanden) door de voorstellen minder huurtoeslag ontvangen dan nu. Dat verschil kan variëren van enkele euro’s tot 100 euro per maand, zo hebben de clubs laten becijferen.

Onlangs werd met het kabinet (nationale prestatieafspraken) afgesproken dat de huur van alle bewoners met een inkomen tot 120 procent van het minimum éénmalig wordt verlaagd naar 550 euro, zo mogelijk al in 2023. Met deze huurverlaging vangen woningcorporaties de eerste effecten van de aanpassing van de huurtoeslag voor een grote groep van hun huurders op. Dat geldt niet voor huurtoeslagontvangers in de particuliere huursector, waar geen afspraken gelden over huurverlaging voor sociale huurders.

Het argument van het kabinet voor normhuren is dat het aan huurders zelf is om te kiezen voor een beter en duurder huis. Normhuren heeft op langere termijn ook tot gevolg dat huishoudens met de laagste inkomens meer en meer in dezelfde buurten komen te wonen, terwijl gemengde wijken veel beter zijn voor de leefbaarheid, zo stellen VNG, Aedes en de Woonbond.

